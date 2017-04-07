Во дворе жилого дома в Москве найден умирающий трёхметровый питон (видео)

Фото: ntv.ru

Трёхметровый питон во дворе жилого дома обнаружен в минувшие выходные на севере Москвы. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы. «Возле мусорных баков во дворе дома 62 на Дмитровском шоссе найден трёхметровый питон», – рассказал собеседник информагентства.

По его словам, прибывшие на место специалисты изъяли рептилию и доставили её в Московский зоопарк. В зоопарке рассказали, что доставленный питон находится в очень плохом состоянии. Найдёныш будет отправлен на обследование.

Откуда во дворе жилого дома мог взяться питон и кому он принадлежит, пока неизвестно, в настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются это выяснить.

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#животные #происшествия

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Алексей Воскобойников