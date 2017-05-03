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В Приамурье увеличат поставки амурского угля для теплоснабжающих организаций

В Приамурье увеличат поставки амурского угля для теплоснабжающих организаций
Фото: amurobl.ru

Создание запасов бурого угля на складах теплоснабжающих предприятий области к началу предстоящего отопительного сезона обсудили на встрече губернатор Приамурья Александр Козлов и руководитель АО «Русский уголь» Станислав Грачев.

К 1 октября 2017 года на складах теплоснабжающих предприятий Приамурья должно быть не менее 250 000 тонн угля. С октября 2017 года по май 2018 года «Русский уголь» поставит еще 486 000 тонн. Так, по сравнению с прошлым отопительным периодом, поставки амурского угля для нужд амурских организаций увеличатся на 18 %.

Александр Козлов на встрече со Станиславом Грачевым отметил важность участия компании «Русский уголь» в социально-экономическом развитии области как основного налогоплательщика и, со своей стороны, дал поручение главам муниципальных образований области взять на особый контроль своевременные расчеты предприятий ЖКХ с поставщиками топлива, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #ЖКХ #областная власть

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