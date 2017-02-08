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В Благовещенске таксист вылетел на перекресток на красный свет: есть пострадавшие

В воскресенье, 14 мая, в девятом часу вечера в Благовещенске произошло ДТП на регулируемом перекрестке Горького – Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля такси Toyota Funcargo выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Fielder.

В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Funcargo, а также его пассажиры – 56-летняя женщина и 5-летняя девочка – были травмированы.

Как сообщает Госавтоинспекция, в момент ДТП ребенок не был пристегнут штатным ремнем безопасности, детское удерживающее устройство в салоне автомобиля также отсутствовало.

На водителя автомобиля Toyota Funcargo был составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», в соответствии с которой нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Всего за четыре месяца 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района 356 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобиле.

С января по апрель 2017 года на территории Благовещенска произошло 53 ДТП, в которых пострадали пассажиры, из этого числа десять ДТП – с участием детей-пассажиров. В восьми случаях детей перевозили по правилам дорожного движения, в двух случаях водители нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.

Видео: blag_dtp

Просмотров всего: 1474

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    52 минуты назад

    Как сообщает Госавтоинспекция, в момент ДТП ребенок не был пристегнут штатным ремнем безопасности, детское удерживающее устройство в салоне автомобиля также отсутствовало. А в такси когда ни будь это было?

  • Vlad73

    Vlad73
    49 минут назад

    Во многих такси, есть удерживающие приспособления для детей.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    47 минут назад

    Вот идиот. Гнида сам пострадал и людей чуть не убил. Гнать таких надо пинками. Простите! Слов больше нет.

  • aпчхее

    aпчхее
    44 минуты назад

    МУДРЫЙВот идиот. Гнида сам пострадал и людей чуть не убил. Гнать таких надо пинками. Простите! Слов больше нет.


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  • Lапочка

    Lапочка
    18 минут назад

    Пользуюсь такси в самых крайних случаях, лучше уж на общественном транспорте. Хотя сейчас вообще опасно передвигаться по нашему городу. По дворам гоняют какие-то залетные...

  • Токарев

    Токарев
    13 минут назад

    Значит на красный в нашем городе уже ездить можно, наказали только за ремни

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    10 минут назад

    ГИБДД уже пора обратить более пристальное внимание на участившиеся ДТП с такси

    проверить, что там за водители, хорошо ли ПДД изучили, как права получили

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