В Благовещенске таксист вылетел на перекресток на красный свет: есть пострадавшие

В воскресенье, 14 мая, в девятом часу вечера в Благовещенске произошло ДТП на регулируемом перекрестке Горького – Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля такси Toyota Funcargo выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Toyota Fielder.

В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Funcargo, а также его пассажиры – 56-летняя женщина и 5-летняя девочка – были травмированы.

Как сообщает Госавтоинспекция, в момент ДТП ребенок не был пристегнут штатным ремнем безопасности, детское удерживающее устройство в салоне автомобиля также отсутствовало.

На водителя автомобиля Toyota Funcargo был составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», в соответствии с которой нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Всего за четыре месяца 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района 356 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобиле.

С января по апрель 2017 года на территории Благовещенска произошло 53 ДТП, в которых пострадали пассажиры, из этого числа десять ДТП – с участием детей-пассажиров. В восьми случаях детей перевозили по правилам дорожного движения, в двух случаях водители нарушили правила перевозки детей и были привлечены к административной ответственности.

Видео: blag_dtp

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Екатерина PL