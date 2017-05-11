Тындинские пожарные строят часовню

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На территории третьей пожарно-спасательной части Тынды пожарные возводят часовню иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Работы подходят к концу. Открыть часовню планируют 20 июля.

«Подготовительная работа по возведению часовни заняла немало времени: необходимо было изучить документы, подготовить проект будущего сооружения, согласовать все вопросы со священнослужителями. В начале этого года мы приступили к строительству. Высота строения – семь метров. Строят часовню пожарные в свободное от несения службы время по всем канонам русской православной церкви. Строительство ведется при поддержке ветеранов пожарной охраны, также помощь оказывают жители города», – рассказал Антон Лучшев, начальник Тындинского пожарно-спасательного гарнизона.

С предложением установить на территории части часовню выступили ветераны пожарной охраны города. Инициативу поддержали и руководство, и личный состав части.

Как сообщает пресс-служба МЧС, работа по возведению маленькой пожарной церкви не останавливается ни на один день и уже близится к завершению – пожарные покрыли крышу, установили купол, которые помогли изготовить специалисты железной дороги, прорубили дверь. Но и сделать еще предстоит немало: необходимо оформить внутреннее убранство часовни, облагородить территорию.

Торжественное открытие и освящение культового сооружения тындинские пожарные планируют 20 июля, в день рождения части. Посещать новую часовню смогут и обычные горожане.

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#МЧС #религия

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Анастасия Болотина