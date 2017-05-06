Юристы зовут благовещенцев побегать

http://legal.run/

20 мая в Благовещенске пройдёт благотворительный забег юристов Amur Legal Run–2017. Спортсмены пробегут 1,3 километра, деньги от участия пойдут на помощь тяжелобольным детям Приамурья и в фонд «Подари жизнь».

Мероприятие является частью мирового движения Legal Run. Благовещенск – один из 37 городов мира, официально принимающих участие в забеге. Вместе с российскими городами побегут Будапешт, Прага, Лондон, Париж и другие столицы Европы.

Мероприятие организуется юридическим сообществом, но принять участие в нем может любой желающий. Целью забега является сбор денежных средств, поэтому участники внесут символическую плату – от 200 до 500 рублей при регистрации.

Площадкой забега станет парк Дружбы во 2-ом микрорайоне Благовещенска. Трасса забега пройдет по беговой дорожке парка вдоль Новотроицкого шоссе.

«Год назад юристы из Благовещенска принимали участие в забеге, но это был флешмоб, мы не регистрировали город как участника акции. В этом году всё официально», – пояснил один из организаторов акции Amur Legal Run Давид Миллер.

Для участия и регистрации необходимо направить письмо на электронный ящик legalrunamur2017@gmail.com с текстом «хочу участвовать».

Legal Run–2017 – уникальный проект, с 2014 года объединяющий юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. В прошлые годы с помощью Legal Run было собрано более шести миллионов рублей, 22 тяжелобольных ребёнка получили необходимое лечение.

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#дети #жизнь #здоровье #спорт

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Анастасия Болотина