Православная молодежь навела порядок на месте строительства Шадринского собора

Фото: blaginform.ru

Православная молодежь и верующие Свято-Троицкого прихода провели субботник на территории сквера в районе пересечения улиц Чайковского и Ленина в Благовещенске. На этом месте планируется восстановление Свято-Троицкого собора, в народе его называют Шадринским.

Начался субботник с молебна на начало благого дела у поклонного креста перед частицей Маврийского дуба. Эту святыню привезли настоятелю прихода иерею Евгению Семерне со Святой земли.

За полдня верующие успели собрать всю прошлогоднюю листву, побелить деревья, покрасить лавочки.

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Нино Кохреидзе