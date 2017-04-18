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Православная молодежь навела порядок на месте строительства Шадринского собора

Православная молодежь навела порядок на месте строительства Шадринского собора
Фото: blaginform.ru

Православная молодежь и верующие Свято-Троицкого прихода провели субботник на территории сквера в районе пересечения улиц Чайковского и Ленина в Благовещенске. На этом месте планируется восстановление Свято-Троицкого собора, в народе его называют Шадринским.

Начался субботник с молебна на начало благого дела у поклонного креста перед частицей Маврийского дуба. Эту святыню привезли настоятелю прихода иерею Евгению Семерне со Святой земли.

За полдня верующие успели собрать всю прошлогоднюю листву, побелить деревья, покрасить лавочки.

Просмотров всего: 254

#история #культура #религия #строительство

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Надо больше храмов. Считаю "Золотую гнилю" идеальным местом для строительства нового храма. Правда, там деревьев нет, не по кайфу будет.

  • Uran239

    Uran239
    48 минут назад

    крест уже стоит и будет стоять, не алгебраическое выражение, не перестоит. Впрочем и роща там есть-вырубят.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    8 минут назад

    Истории братьев-близнецов Шадринского собора.

    https://2x2.su/society/news/ih-velichie-porazhaet-istorii-bratev-bliznecov-sha-104657.html

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