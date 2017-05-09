В NASA разработали «бэтмобиль» для освоения Марса (видео)

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Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработали концепт полноразмерного марсохода, внешне напоминающего знаменитое авто Бэтмена. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечают инженеры, «бэтмобиль» оснащён электромотором, а его колёса и подвеска идеально подходят для передвижения по поверхности Красной планеты.

В ведомстве подчёркивают, что создание такой машины пока не входит в планы NASA, поэтому всем любителям космоса остается довольствоваться только прототипом. При этом в управлении не исключают, что оригинальной разработкой заинтересуется основатель компании SpaceX Илон Маск. В этом случае можно будет надеяться на то, что копия «марсианского бэтмобиля» всё же будет изготовлена.

Ранее американские учёные создали технологию производства кирпичей на Марсе. Исследователи предложили собрать почву Красной планеты в гибкий контейнер, а затем уплотнить её за счёт высокого давления.

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Алексей Воскобойников