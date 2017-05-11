КНР выделит 60 миллиардов юаней в Фонд нового Шёлкового пути

Фото: life.ru

До 2020 года Китай выделит 60 миллиардов юаней (около 8,7 миллиарда долларов) в качестве помощи развивающимся странам и международным организациям, участвующим в строительстве нового Шёлкового пути. Об этом заявил на форуме «Один пояс – один путь» председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт Life.ru.

Также, по словам китайского лидера, Пекин дополнительно направит в Фонд Шёлкового пути еще 100 миллиардов юаней (14,5 миллиарда долларов). В своей речи Си Цзиньпин назвал пять основополагающих принципов сосуществования интеграции для успешной реализации проектов инициативы. Это мир, всеобщее сбалансированное процветание, открытость, инновации и гармония цивилизаций.

Форум «Один пояс – один путь» проходит в Пекине 14-15 мая. Для участия в нём прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и президента Всемирного банка Джима Ён Кима. В общей сложности форум должен собрать более 1 200 человек.

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#Китай #политика #экономика

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Алексей Воскобойников