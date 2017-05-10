Тепло и немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 15 мая

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В Амурской области 15 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь. В отдельных районах возможны грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, ускоряясь местами до 12 метров в секунду. Термометры покажут 22…27 градусов тепла, в осадках – плюс 15…20 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было плюс 8 градусов, Ветер дул с запада, северо-запада со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 22…24 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL