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Тепло и немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 15 мая

Тепло и немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 15 мая
Фото: instagram

В Амурской области 15 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь. В отдельных районах возможны грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, ускоряясь местами до 12 метров в секунду. Термометры покажут 22…27 градусов тепла, в осадках – плюс 15…20 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было плюс 8 градусов, Ветер дул с запада, северо-запада со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 22…24 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • ay

    ay
    1 час назад

    Заголовок сочинял романтик.



    Когда убьют, никто не уйдёт,

    Когда возьмут, тебе не уйти,

    Немного боли, немного любви. ("Агата Кристи")

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