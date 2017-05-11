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сегодня, 09:14 6

В микрорайоне Благовещенска ночью горел автомобиль

В микрорайоне Благовещенска ночью горел автомобиль
Фото: dtpgram_blg

В Благовещенске в ночь на 15 мая загорелся автомобиль. Происшествие случилось в одном из дворов по Игнатьевскому шоссе. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПЧ-2 города в составе шести человек и двух единиц техники, а также дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе четырёх человек и одной единицы техники.

На момент прибытия пожарных передняя часть автомобиля горела открытым пламенем. Через минуту пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение. Огнём повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на площади 1,5 квадратных метра, уничтожены передние фары и передние колёса.

Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Видео взято с dtpgram_blg.

Просмотров всего: 1569

#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Вот кто это делает и зачем?

  • Упоротый

    Упоротый
    1 час назад



    Огнём повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на площади 1,5 квадратных метра, уничтожены передние фары и передние колёса.



    Нихера. Машина дотла выгорела.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    44 минуты назад

    Что то часто в этом районе горят авто. Видно кому то мешал.

  • Арчибальт

    Арчибальт
    43 минуты назад

    жизньжизниьжизнь

    Вот кто это делает и зачем?



    Это звено целой цепочки событий и показатель бездействия полиции города Благовещенска

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    32 минуты назад

    Арчибальт

    жизньжизниьжизнь

    Вот кто это делает и зачем?



    Это звено целой цепочки событий и показатель бездействия полиции города Благовещенска



    Судя по тому, с какой частотой горят автомобили...Складывается впечатление, что у нас орудует какая то группировка, которая поджигает автомобили. Ну а причины уже могут быть какие угодно...

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