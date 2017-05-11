В микрорайоне Благовещенска ночью горел автомобиль

Фото: dtpgram_blg

В Благовещенске в ночь на 15 мая загорелся автомобиль. Происшествие случилось в одном из дворов по Игнатьевскому шоссе. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПЧ-2 города в составе шести человек и двух единиц техники, а также дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе четырёх человек и одной единицы техники.

На момент прибытия пожарных передняя часть автомобиля горела открытым пламенем. Через минуту пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение. Огнём повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на площади 1,5 квадратных метра, уничтожены передние фары и передние колёса.

Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Видео взято с dtpgram_blg.

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#пожары #происшествия

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Екатерина PL