Владимир Путин сыграл на рояле в резиденции председателя КНР: обзор прессы

Фото: izvestia.ru

Для чего ученые выделили люциферазу из мицелия грибов; какой совет дал Владимир Путин президенту Чехии; что случилось в магазине Омска из-за сахара; что украли у петербургского коллекционера – об этом в обзоре прессы рассказывает Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Напишут же такое

Для начала сообщение газеты «Чудеса. Тайны. Приключения». Здесь пишут, что российские ученые совместно с коллегами из Бразилии и Японии получили грибы, которые светятся почти всеми цветами радуги. А дальше обозреватель цитирует заметку: «Ученые выделили люциферазу из мицелия грибов, чтобы провести реакции превращения люциферина в оксилюциферин. При этом молекула, называемая гиспидином, превращается в 3-гидроксигиспидин. 3-гидроксигиспидин высвобождает энергию в виде фотонов, что и вызывает свечение…»

Павлу Андреевичу показалось, что ученые просто эти грибочки покурили… После этого сообщения он с большим удовольствием прочитал все остальное.

Не пропусти

В минувшую пятницу, как сообщает «Российская газета», десятки тысяч компьютеров во всем мире поразил новый вирус под названием WannaCry. Он шифрует содержимое жесткого диска и требует выкуп за расшифровку – сумму, эквивалентную 300 долларам США. Шифрованию подвергаются музыка, изображения, документы и системные файлы. Информация о том, что данные зашифрованы, появляется прямо на рабочем столе.

Чтобы убедиться, находится ли компьютер в безопасности (если он еще не заражен), пользователям нужно предпринять несколько шагов. Ну, а каких, они узнают сами из главной газеты страны.

Вам статья

Как пишут «Известия», президент РФ Владимир Путин на встрече в Китае посоветовал чешскому президенту завязать с курением. А когда лидер Чехии сообщил, что за последнее время значительно увеличилось количество россиян, посещающих Чехию в качестве туристов, Путин сказал, что это естественно, поскольку доходы россиян растут.

Заодно можно узнать, что в ожидании встречи с лидером КНР Си Цзиньпином Владимир Путин сыграл на рояле – он исполнил мелодию песни, посвященной его родному городу «Город над вольной рекой...», затем — «Московские окна». Автор обзора не знает, почему, но он вспомнил момент, когда в популярном фильме Шарапова попросили сыграть известный шлягер.

Полный абзац

Между прочим, о повышении доходов пишет и «Труд-7». Здесь рассказывается о том, что в одном из супермаркетов Омска местные жители чуть не поубивали друг друга из-за сахара, который подешевел на три рубля. В одни руки в магазине выдавали лишь пять килограммов, то есть покупатели могли сэкономить на уцененном продукте максимум 15 рублей. Поначалу люди просто толпились и пихались у прилавка, но потом по толпе разнеслось, что сахар вот-вот закончится. Тут и началось…

Также в номере

И чтобы не откладывать эту газету, Павел Андреевич рассказывает еще о том, что как раз в День Победы воры-домушники обнесли квартиру петербургского коллекционера, похитив награды и деньги времен Третьего рейха. Приехавший домой хозяин заметил, что «что-то тут не так» и сразу направился к шкафу, в котором хранил предметы своей гордости. Пропала коллекция нумизматики, награды и модель пистолета «Маузер».

Приехавшим полицейским потерпевший с горькой усмешкой сказал, что немцы опять потерпели поражение…

На посошок

Напоследок еженедельник «Панорама», где рассказывается о том, что сквернословие помогает людям взять себя в руки и улучшить физические показатели. Исследователи выяснили, что мышечную силу и выносливость можно увеличить при помощи (как это ни странно) крепкого словца. Так, специалисты полагают, что бранные словапомогут, например, велосипедисту подняться на холм, а теннисисту – сильнее ударить по мячу.

«Отмечу, что статья довольно большая и интересная, наполненная убедительными доказательствами. Но нужны ли они вам, коль скоро вы и без ученых все прекрасно знаете?!» – завершает обзор Павел Савинкин.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова