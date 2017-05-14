Торговый дом загорелся в Белогорске

Фото: ria.ru

14 мая в Белогорске горел торговый дом по улице Кирова. На здание огонь перекинулся от мусорной кучи. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники.

Мусор загорелся возле контейнерной площадки рядом со зданием торгового дома. Пожарные прибыли на место оперативно. На то, чтобы локализовать возгорание, ушло около минуты, столько же времени потребовалось, чтобы полностью ликвидировать открытое горение.

Несмотря на это, огонь повредил здание: выгорела обшивка и утеплитель задней стены на площади 20 квадратных метров.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Нино Кохреидзе