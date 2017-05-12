15 мая – День семей, климата и лакоманьяка

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Ежегодно 15 мая во всём мире отмечают Международный день семей – праздник, провозглашённый Генассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи – единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и формируя их.

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Также сегодня отмечают Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.

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15 мая свой праздник – День лакоманьяка – отмечают представительницы прекрасного пола, увлечённые маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Именно их именуют лакоманьяками, или лакоманами. Дата была выбрана общим голосованием, которое проводил в своем паблике интернет-магазин «ЛакоДом» в августе 2016 года.

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150 лет назад было основано Российское общество Красного Креста. 15 мая 1867 года император Александр II утвердил Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», что стало датой основания Общества, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). С первых лет существования это общество развивало свою деятельность как внутри страны, так и за её пределами. Его отряды работали на полях сражений в период франко-прусской (1870-1871), греко-турецкой (1897), русско-японской (1904-1905), Первой мировой и других войн и конфликтов.

РОКК помогало раненым воинам и в мирной жизни. Они получали бесплатное лечение, для увечных воинов открывались инвалидные дома, а для семей погибших – детские приюты, вдовьи дома, училища для сирот. Также деятельность организации была направлена на помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий, пожаров, голода и эпидемий. Сегодня РОКК – это общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и всю свою деятельность направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.

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85 лет назад родился английский кинорежиссёр Джон Глен. Его режиссёрский дебют состоялся в телесериале «Человек в чемодане» в 1968 году. Наибольшую известность Глену принесла работа над фильмами о Джеймсе Бонде: «На секретной службе Её Величества» (1969), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).

После работы над бондианой Глен снял фильмы «Христофор Колумб: Завоевание Америки» (1992), «Безликий» (2001) и другие.

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Алексей Воскобойников