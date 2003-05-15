Китайцы требовали денег: история Приамурья

В 2014 году 15 мая граждане КНР провели групповую акцию протеста около здания амурского правительства. Все её участники работали в одной из строительных организаций Благовещенска. Требования, которые выдвинули протестующие, касались выплаты заработной платы. Также граждане Китая заявили о желании уехать на родину.

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15 мая 1909 года в Благовещенске была создана профсоюзная организация печатников.

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15 мая 1911 года в Зее начался 7-й общий съезд золотопромышленников Зейского горного округа. Среди вопросов, рассмотренных на съезде, было утверждение сметы расходов по содержанию мирового судьи, арестного дома, по снабжению чинов горного надзора и горного исправника квартирами. Последний вопрос программы съезда актуален и для нынешних золотопромышленников: «об охране золотопромышленников и золота на приисках».

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15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования в годы Великой Отечественной войны, за мужество, отвагу и героизм летчице-амурчанке Нине Распоповой присвоено звание Героя Советского Союза. Нина Распопова за годы войны совершила 857 боевых вылетов, вызвала 135 взрывов, 96 пожаров. Она отличилась в боях на реке Проня, при освобождении Могилева, Минска, Гродно.

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15 мая 1955 года «Амурская правда» сообщила, что бюро обкома партии рассмотрело около 500 заявлений партийных, советских и хозяйственных работников, специалистов промышленности и транспорта, изъявивших желание поехать на работу в деревню в качестве председателей отстающих колхозов. 112 человек было рекомендовано на должности председателей сельхозартелей.

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В 1982-м году 15 мая по самому длинному БАМовскому мосту через Зейское водохранилище прошел первый рабочий поезд. Рельсы БАМа пришли на станцию Зейск. В Верхнезейске состоялся митинг, начавшийся гимном Советского Союза.

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В 2003 году китайские компании отказались от участия в XXVI Амурской межрегиональной выставке–ярмарке из-за угрозы атипичной пневмонии.

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В том же году гидрологи отметили впервые за 100 последних лет чрезвычайно низкий уровень воды в Амуре. За весь период наблюдений, а они проводились с 1900 года, показатели стали ниже нормы почти на 3 метра. Самый низкий уровень отмечался в 1979 году. Но это было в июле, когда воды в реке традиционно мало.

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В 2007 году 15 мая в областном центре Приамурья появился Институт Конфуция. Открыли его на базе педагогического университета. За то, чтобы стать образовательным центром, боролись университеты Иркутска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и два из Благовещенска – БГПУ и АмГУ. В Пекине отдали предпочтение педагогическому.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина