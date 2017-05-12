Мотоциклист пострадал в аварии в центре Благовещенска

Фото очевидца

Авария с участием мотоцикла и легковой иномарки произошла на пересечении улиц Зейской и Калинина. Мотоциклиста доставили в больницу.

Оба водителя двигались по улице Зейской: мотоцик со стороны улицы Комсомольской, автомобиль марки Toyota Mark II с Богдана-Хмельницкого. По словам очевидцев, перекресток с улицей Калинина водитель легкового автомобиля проезжал на мигающий зеленый сигнал светофора, а рулевой мотоцикла на перекрестке поворачивал налево в сторону Амурской.

Уйти от столкновения водителям не удалось. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель автомобиля не пострадал, а мотоциклист получил травмы. С места ДТП его доставили в больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Нино Кохреидзе