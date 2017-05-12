Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость
сегодня, 23:30 2

Мотоциклист пострадал в аварии в центре Благовещенска

Мотоциклист пострадал в аварии в центре Благовещенска
Фото очевидца

Авария с участием мотоцикла и легковой иномарки произошла на пересечении улиц Зейской и Калинина. Мотоциклиста доставили в больницу.

Оба водителя двигались по улице Зейской: мотоцик со стороны улицы Комсомольской, автомобиль марки Toyota Mark II с Богдана-Хмельницкого. По словам очевидцев, перекресток с улицей Калинина водитель легкового автомобиля проезжал на мигающий зеленый сигнал светофора, а рулевой мотоцикла на перекрестке поворачивал налево в сторону Амурской.

Уйти от столкновения водителям не удалось. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водитель автомобиля не пострадал, а мотоциклист получил травмы. С места ДТП его доставили в больницу.

Просмотров всего: 117

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    13 минут назад

    Мимо проезжал. Жесть. У марка все лобовое всмятку, обе подушки сработали. Моцык лежал в луже видимо своих жидкостей. Народу много было, в том числе мотоциклистов.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    10 минут назад

    ДеНьКаМимо проезжал. Жесть. У марка все лобовое всмятку, обе подушки сработали. Моцык лежал в луже видимо своих жидкостей. Народу много было, в том числе мотоциклистов.


    Это однозначно гениальный коммент.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Еще один мост между Россией и Китаем предложил построить Александр Галушка
Происшествия

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Сковородинском районе
Происшествия 17

CNN: запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 километрах от Приморья
Происшествия 1

После двух выбросов пепла камчатскому вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности