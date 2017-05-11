Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 23:06 3

Еще один мост между Россией и Китаем предложил построить Александр Галушка

Еще один мост между Россией и Китаем предложил построить Александр Галушка
Фото: minvr.ru

В ходе рабочего визита в Пекин министр по развитию Дальнего Востока сообщил, что Россию и Китай может связать еще один мост. Построить международный переход планируют по маршруту Полтавка (Приморье) – Дуннин.

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка – Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру», – заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сегодня строятся мост Благовещенск – Хэйхэ в Амурской области и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Еще

Просмотров всего: 132

#животные #жизнь #Китай #российская власть #торговля #транспорт #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    39 минут назад

    А ПОТОМ МЕЖПЛАНЕТАРНЫЙ ПЕРЕХОД ВЕРХБЛАГОВЕЩЕНСК-МАРС!!!!

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    38 минут назад

    И БЛАГОВЕЩЕНСК ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В НЬЮ-ВАСЮКИ!!!

  • Blg-boy

    Blg-boy
    37 минут назад

    Вообще уже на Луну с Восточного запускать должны !!!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Мотоциклист пострадал в аварии в центре Благовещенска
Происшествия

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Сковородинском районе
Общество 7

ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность после пуска ракеты КНДР
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: юбилей Института Конфуция и нейромодуляция