Еще один мост между Россией и Китаем предложил построить Александр Галушка

Фото: minvr.ru

В ходе рабочего визита в Пекин министр по развитию Дальнего Востока сообщил, что Россию и Китай может связать еще один мост. Построить международный переход планируют по маршруту Полтавка (Приморье) – Дуннин.

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка – Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру», – заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сегодня строятся мост Благовещенск – Хэйхэ в Амурской области и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Еще

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Нино Кохреидзе