Грузовые вагоны сошли с рельсов в Сковородинском районе

Фото: 24.kz

На железнодорожной станции Аячи в Сковородинском районе с рельсов сошли восемь вагонов грузового состава. Повреждены десятки метров железнодорожного полотна.

Сообщение о сходе вагонов поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Амурской области 14 марта в 19:20. ЧП произошло на железнодорожной станции Аячи Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли восемь пустых вагонов грузового состава. Повреждены оказались до 50 метров железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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Нино Кохреидзе