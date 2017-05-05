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ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность после пуска ракеты КНДР

ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность после пуска ракеты КНДР
Фото: slawyanka.info

Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после запуска ракеты Северной Кореей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», ­– заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Утром 15 мая КНДР произвела пуск ракеты с западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. Американский канал CNN со ссылкой на источник в американском правительстве сообщил, что ракета приземлилась в воде в 100 километрах от российского Приморского края. А японское правительство сообщало, что ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны.

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#военные #жизнь #российская власть #технологии

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после



    Правильно

    лучше поздно, чем никогда

  • DVA

    DVA
    2 часа назад

    15 мая... Вы куда торопитесь жить?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    mikey007



    Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после



    Правильно

    лучше поздно, чем никогда



  • Дениско

    Дениско
    1 час назад

    С чего бы поздно то? 15 мая только завтра :))))))

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    mikey007



    Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после



    Правильно

    лучше поздно, чем никогда



    Эмм... Пара вопросов:

    1. Сколько времени летела ракета от пуска до падения?

    2. Какое время готовности к бою ЗРК С-400?

    Вот когда на эти вопросы ответите, тогда и рассуждайте про "поздно".

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    1 час назад

    DrDimon

    mikey007



    Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после



    Правильно

    лучше поздно, чем никогда



    Эмм... Пара вопросов:

    1. Сколько времени летела ракета от пуска до падения?

    2. Какое время готовности к бою ЗРК С-400?

    Вот когда на эти вопросы ответите, тогда и рассуждайте про "поздно".



    Сам же знаешь, как оно в армии. Прапорщик с майором с будуна проснулись в это неподходящее время. Пока не похмелились, на службу не вышли. Выходные как-никак.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    NinjaWithKatana

    Сам же знаешь, как оно в армии. Прапорщик с майором с будуна проснулись в это неподходящее время. Пока не похмелились, на службу не вышли. Выходные как-никак.



    mikey007 прапорщик?

    Спасибо, буду знать.

    P.S. Подвернется случай - построю. Как старший по званию.

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