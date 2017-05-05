ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность после пуска ракеты КНДР

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Систему ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности. Решение было приняло после запуска ракеты Северной Кореей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», ­– заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Утром 15 мая КНДР произвела пуск ракеты с западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. Американский канал CNN со ссылкой на источник в американском правительстве сообщил, что ракета приземлилась в воде в 100 километрах от российского Приморского края. А японское правительство сообщало, что ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны.

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Нино Кохреидзе