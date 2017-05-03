Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: юбилей Института Конфуция и нейромодуляция

15 апреля, в понедельник, утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» проведут Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова. На тему «10 лет Институту Конфуция БГПУ» они поговорят с директором Института Конфуция БГПУ Николаем Кухаренко и заместителем директора Института Конфуция БГПУ Цзун Чэнцзюй.

Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко. О нейромодуляции как инструменте изменения качества жизни неизлечимо больных людей они поговорят с главным нейрохирургом Амурской области, заведующим отделением нейрохирургии АОКБ, кандидатом медицинских наук Эдуардом Хасаншиным.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нино Кохреидзе