Благовещенцев приглашают поучаствовать в акции «Зеленый город»

Фото: supersadovod.ru

Массовые посадки саженцев стартуют в Благовещенске с 15 мая. Акция «Зеленый город» приурочена ко всероссийскому Дню посадки леса.

150саженцев лиственницы в понедельник 15 мая начнут высаживать в 10:00 по улице Чайковского от Соколовской до ж/д переезда. К работе привлекут около 50 волонтеров и жителей района.

Посадки саженцев будут проводиться до 22 мая в разных районах Благовещенска. Администрация города приглашает всех желающих присоединиться к акции «Зеленый город».

16 мая запланированы работы на улице Зейской между Театральной и Политехнической, на Амурской между Лазо и Партизанской, а также на Пушкина между Зейской и Амурской. 17 мая высаживать деревья будут на бульваре по улице Горького между Калинина и Кузнечной. 18 мая акция пройдет на Студенческой, 19 мая – на Краснофлотской, 20 мая – на Зеленой. В последний день, 22 мая, акция пройдет в микрорайоне на Студенческой и Игнатьевском шоссе.

Всего за время акции в Благовещенске высадят 820 саженцев лиственницы, липы, ясеня, сирени и других видов деревьев и кустарников.

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#жизнь #мэрия #природа #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе