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сегодня, 16:47 7

CNN: запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 километрах от Приморья

CNN: запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 километрах от Приморья
Фото: CNN

В США подсчитали, что ракета приземлилась в воде в 60 милях к югу от российского Приморского края, сообщил CNN официальный представитель правительства США.

Источник информации американский канал не разглашает. В материале журналисты указывают, что Владивосток является родиной Тихоокеанского флота России.

ИА Primamedia со ссылкой на дальневосточных метеорологов сообщает, что радиационный фон в Приморье не превысил норму после очередного ракетного испытания в Северной Корее. По их данным, на эту минуту он составляет 14 микрорентген в час, что соответствует обычным показателям.

В то же время ТАСС со ссылкой на японское правительство сообщает, что баллистическая ракета, запущенная из района северо-западного города Кусон, пролетела около 800 километров и упала в Японское море в 400 километрах от основной территории Японии, но за пределами ее исключительной экономической зоны.

Просмотров всего: 1291

#военные #жизнь #происшествия #технологии

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    ож господи да она ещё и летает

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Ничо страшного. От масквы, где добрый дядя живет, простивший долг Северной Корее от нашего имени, далеко. Спи спокойно, мастер многоходовочки.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    ну щас снова по ватсапу начнут слать передвижение войск

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Дмитрий1959

    ож господи да она ещё и летает



    Беда не в том, что она летает, а в том, что она ещё и падает.

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Ракета упала в заданном квадрате, её вели российские силы ПВО. Запуск был заранее согласован с Россией.

    Спите спокойно, дорогие россияне. Всё под контролем.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    21 минута назад

    Tуман

    Ракета упала в заданном квадрате, её вели российские силы ПВО. Запуск был заранее согласован с Россией.

    Спите спокойно, дорогие россияне. Всё под контролем.



    Так минобороны еще и про то сказало, что на расстоянии 500 км от границ упало. Верите?

  • Вицли

    Вицли
    12 минут назад

    Иди кладбище поснимай, политолог.

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