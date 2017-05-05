CNN: запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 километрах от Приморья

Фото: CNN

В США подсчитали, что ракета приземлилась в воде в 60 милях к югу от российского Приморского края, сообщил CNN официальный представитель правительства США.

Источник информации американский канал не разглашает. В материале журналисты указывают, что Владивосток является родиной Тихоокеанского флота России.

ИА Primamedia со ссылкой на дальневосточных метеорологов сообщает, что радиационный фон в Приморье не превысил норму после очередного ракетного испытания в Северной Корее. По их данным, на эту минуту он составляет 14 микрорентген в час, что соответствует обычным показателям.

В то же время ТАСС со ссылкой на японское правительство сообщает, что баллистическая ракета, запущенная из района северо-западного города Кусон, пролетела около 800 километров и упала в Японское море в 400 километрах от основной территории Японии, но за пределами ее исключительной экономической зоны.

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Нино Кохреидзе