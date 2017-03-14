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14мая
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После двух выбросов пепла камчатскому вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности

После двух выбросов пепла камчатскому вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности
Фото: kamchatinfo.com

Утром 14 мая на камчатском вулкане Шивелуч произошел уже второй за последние несколько часов пепловый выброс. Первый зафиксировали накануне вечером. На текущий момент вулкану присвоен красный код авиационной опасности, рассказали РАИ «Камчатка-информ» в камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Извержение вулкана Шивелуч продолжается. Выбросы на высоту от 8 до 10 километров над уровнем моря могут произойти в любой момент. Они представляет угрозу для авиации.

Выпадения пепла в населенных пунктах не фиксируют. По спутниковым данным камчатской группы реагирования, высота первого выброса составила 5,5 километров над уровнем моря. Облако пепла протянулось на 100 километров в западном – юго-западном направлении от вулкана по территории Усть-Камчатского и Быстринского районов.

В результате второго выброса облако пепла поднялось на высоту 3,5 километра. На этот раз пепловый шлейф распространился на 16 километров в том же направлении.

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#жизнь #природа #происшествия

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