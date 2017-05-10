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сегодня, 15:38 0

Пьяный водитель на скорости врезался в бетонную стену в Белогорске

Пьяный водитель на скорости врезался в бетонную стену в Белогорске
Фото: amur28.info

В Белогорске отечественный автомобиль на скорости врезался в бетонное ограждение. Помимо водителя в машине находились двое пассажиров. Их увезли в больницу.

Авария на улице Металлургической, 1 произошла 15 мая в 12 часов дня. В бетонное ограждение одной из белогорских организаций на скорости влетел автомобиль марки «Москвич-412». Об этом сообщает ИА Амур28.инфо.

Медиков и инспекторов на место вызвали очевидцу. По их словам водитель отделался царапинами, а вот двум пассажирам потребовалась помощь медиков. На машинах скорой помощи пострадавших увезли в больницу.

За рулем сидел 33-летний мужчина. Позже выяснилось, что на момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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