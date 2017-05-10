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сегодня, 15:08 2

Благовещенец впервые стал чемпионом России по панкратиону

Благовещенец впервые стал чемпионом России по панкратиону
Фото: dvhab.ru

Благовещенец Александр Мережко стал чемпионом России по панкратиону. Титульный бой прошел в рамках кубка мэра Хабаровска по ММА.

В рамках турнира на кубок мэра Хабаровска прошли 8 боев. И только один бой был титульным. В нем благовещенский спортсмен Александр Мережко выступил против представителя Хабаровска Эльнура Агаева. Эльнур уже полгода живет и тренируется в Москве, но на прошедших соревнованиях выступал за родной город.

После трех пятиминутных раундов судьи единогласным решением присудили победу Александру Мережко. 25-летний спортсмен стал первым благовещенцем, добившимся титула чемпиона России по панкратиону.

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#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    30 минут назад

    Молодец! Мужик! Боец!

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