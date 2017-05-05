Иномарка влетела в провал на перекрестке улиц Горького и Шимановского

Фото очевидцев

На пересечении улиц Горького и Шимановского в Благовещенске провалился асфальт. Сообщение поступило оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС. Яму уже огородили.

В дыру, образовавшуюся в асфальте на перекрестке улиц Горького и Шимановского, влетел автомобиль. Машина серьезно не пострадала. Водителю пришлось заменить переднее колесо. На месте сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол о дорожно-транспортном происшествии.

Очевидцы с места происшествия рассказывают, что в диаметре яма не меньше метра.

Провал в асфальте образовался из-за порыва теплосетей. Авария произошла накануне вечером, сообщили в «Амуртеплосервисе». Коммуникации перекрыли, устранение порыва запланировано на следующую неделю.

«На данный момент яму засыпали и убрали ограждения. Но не факт что снова не появится. Так как текло продолжительное время, и по теплотрассе вода прошла к нам в дом и залило часть подвала», – рассказывают жители дома по улице Горького, 97/1.

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#жизнь #ЖКХ #транспорт

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Нино Кохреидзе