Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 1

Рейс из Благовещенска в Москву отправился с опозданием и остановкой в Хабаровске

Рейс из Благовещенска в Москву отправился с опозданием и остановкой в Хабаровске

Рейс «Благовещенск – Шереметьево» 14 мая задержан на два часа. Боинг-767, который изначально должен был вылететь по прямому маршруту до столицы, теперь остановится в Хабаровске.

Задержка произошла из-за того, что борт в Благовещенск прибыл с опозданием. На официальном сайте аэропорта Благовещенск сообщается: «Пассажиры, вылетающие из Благовещенска в аэропорт Шереметьево авиакомпанией "Икар" будут отправлены в аэропорт назначения в 13:10 сообщением Благовещенск – Хабаровск – Москва. По информации от представителя авиакомпании "Икар" пассажиры объединенного рейса проинформированы и выразили согласие с данным маршрутом перелета».

«Хабаровчан, как могут, доставляют домой. Причем, говорят, 20 человек даже на наш рейс не влезли. А мы, соответственно, задержимся еще на 4-5 часов. Точное время никто не говорит. Так что у людей, которые летят дальше Москвы, могут возникнуть проблемы», ­– рассказывает пассажир Василий.

Самолет авиакомпании «Икар» вылетел из аэропорта Благовещенска в 13:40 по амурскому времени. Прибытие самолета в Шереметьево ожидается в 19:00 по московскому времени.

Просмотров всего: 680

#жизнь #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Морской человек

    Морской человек
    38 минут назад

    Пассажир Василий самое компетентное лицо в сложившейся ситуации?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

После двух выбросов пепла камчатскому вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности
Общество

На перекрестке улиц Зейская и Шевченко в Благовещенске не работает светофор
Спорт 2

Благовещенец впервые стал чемпионом России по панкратиону
Происшествия

Иномарка влетела в провал на перекрестке улиц Горького и Шимановского