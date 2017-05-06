Рейс из Благовещенска в Москву отправился с опозданием и остановкой в Хабаровске

Рейс «Благовещенск – Шереметьево» 14 мая задержан на два часа. Боинг-767, который изначально должен был вылететь по прямому маршруту до столицы, теперь остановится в Хабаровске.

Задержка произошла из-за того, что борт в Благовещенск прибыл с опозданием. На официальном сайте аэропорта Благовещенск сообщается: «Пассажиры, вылетающие из Благовещенска в аэропорт Шереметьево авиакомпанией "Икар" будут отправлены в аэропорт назначения в 13:10 сообщением Благовещенск – Хабаровск – Москва. По информации от представителя авиакомпании "Икар" пассажиры объединенного рейса проинформированы и выразили согласие с данным маршрутом перелета».

«Хабаровчан, как могут, доставляют домой. Причем, говорят, 20 человек даже на наш рейс не влезли. А мы, соответственно, задержимся еще на 4-5 часов. Точное время никто не говорит. Так что у людей, которые летят дальше Москвы, могут возникнуть проблемы», ­– рассказывает пассажир Василий.

Самолет авиакомпании «Икар» вылетел из аэропорта Благовещенска в 13:40 по амурскому времени. Прибытие самолета в Шереметьево ожидается в 19:00 по московскому времени.

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Нино Кохреидзе