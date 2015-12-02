Боровшийся с раком 18-летний Максим Шестопалов скончался

Фото: vk.com

Молодой амурчанин Максим Шестопалов умер дома, в кругу семьи. Об этом пишут родные парня в группах помощи Максиму в социальных сетях. 18-летний амурчанин боролся с онкологическим заболеванием с 2015 года.

«Максим ушёл... сегодня в 7:00 по Благовещенску... дома, в кругу семьи», – такое сообщение родственники молодого человека опубликовали утром 14 мая в социальных сетях.

Опухоль брюшной полости у 17-летнего Максима из села Ивановка обнаружили в декабре 2015 года. Срочное лечение в российских клиниках оказалось невозможным, но юношу приняли врачи Южной Кореи. На лечение родственники подростка объявляли сбор средств. В зарубежной клинике парень прошёл девять курсов химиотерапии и 25 курсов лучевой терапии. В сентябре 2016 года родственники сообщали, что Максиму удалось победить рак. Молодому человеку ставили четвертую степень рака брюшной полости. Но после лечения в Южной Корее опухоль уменьшилась на 90 %.

В апреле 2017 года у Максима случился рецидив. Об этом сам Максим написал в социальных сетях.

«От меня нет новостей уже долгое время. Я приношу извинения, просто хорошего сказать ничего не могу. У меня рецидив, мой рак оказался бешеным просто. Узнал об этом ещё вчера, и теперь надо это переварить», – сообщил тогда Максим Шестопалов.

14 мая 2017 года родственники молодого амурчанина сообщили о его смерти. Редакция «Амур.инфо» выражает соболезнования родственникам и друзьям Максима Шестопалова.

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Нино Кохреидзе