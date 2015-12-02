Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 25

Боровшийся с раком 18-летний Максим Шестопалов скончался

Боровшийся с раком 18-летний Максим Шестопалов скончался
Фото: vk.com

Молодой амурчанин Максим Шестопалов умер дома, в кругу семьи. Об этом пишут родные парня в группах помощи Максиму в социальных сетях. 18-летний амурчанин боролся с онкологическим заболеванием с 2015 года.

«Максим ушёл... сегодня в 7:00 по Благовещенску... дома, в кругу семьи», – такое сообщение родственники молодого человека опубликовали утром 14 мая в социальных сетях.

Опухоль брюшной полости у 17-летнего Максима из села Ивановка обнаружили в декабре 2015 года. Срочное лечение в российских клиниках оказалось невозможным, но юношу приняли врачи Южной Кореи. На лечение родственники подростка объявляли сбор средств. В зарубежной клинике парень прошёл девять курсов химиотерапии и 25 курсов лучевой терапии. В сентябре 2016 года родственники сообщали, что Максиму удалось победить рак. Молодому человеку ставили четвертую степень рака брюшной полости. Но после лечения в Южной Корее опухоль уменьшилась на 90 %.

В апреле 2017 года у Максима случился рецидив. Об этом сам Максим написал в социальных сетях.

«От меня нет новостей уже долгое время. Я приношу извинения, просто хорошего сказать ничего не могу. У меня рецидив, мой рак оказался бешеным просто. Узнал об этом ещё вчера, и теперь надо это переварить», – сообщил тогда Максим Шестопалов.

14 мая 2017 года родственники молодого амурчанина сообщили о его смерти. Редакция «Амур.инфо» выражает соболезнования родственникам и друзьям Максима Шестопалова.

Просмотров всего: 7073

#жизнь #здоровье #память

распечатать

Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Ужас, 18 лет всего... мои соболезнования...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Соболезнования.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Очень жаль. Корея это вытягивание денег из несчастных людей

  • Briha

    Briha
    3 часа назад

    соболезнования родным и близким

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    Baska

    Очень жаль. Корея это вытягивание денег из несчастных людей



    Тоже так думаю, мои знакомые, которые там поучали лечение - уже все умерли. Их там убеждали, что в России их лечили неправильно и сделать уже ничего невозможно, надо было сразу ехать.Но деньги вытянули все. Только потом развели руками.

    Подруга жива, потому что не набрала всю сумму и ее отказались в Корее принять. Лечилась ,оперировалась бесплатно в Благовещенске, потом трижды платно во Владивостоке, жива уже третий год.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Корея, это медицинский ТУРИЗМ. Услуги Вам окажут там ТУРИСТИЧЕСКИЕ, комфортабельные, в остальном - это же рак. Что же мешает так же лечится в России?.. Росказни экспертов с рекламных брошюр?..

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Не соглашусь/ аналогичный случай с сыном товарища лет 8 назад-долго и упорно но победили. Надежда всегда есть. Трагедия хоронить детей. Мужества родным

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    У меня несколько челвоек из близких людей лечились в Благовещенске и победили недуг.. Рецидивов нет уже несколько лет.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    В России бы диагностировали рак на ранних стадиях, уже бы плюс был.

    Щас вон, люди жалуются, в одной благовской поликлиники запись к онкологу на 30 мая, в другой записи нет.

  • Darina131

    Darina131
    2 часа назад

    Сергей Труш

    У меня несколько челвоек из близких людей лечились в Благовещенске и победили недуг.. Рецидивов нет уже несколько лет.



    Я думаю недуг недугу рознь

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Жаль парня....соболезнования родным....

  • Lапочка

    Lапочка
    2 часа назад

    Какая несправедливость... 18 лет всего...Соболезнования семье

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Darina131

    Сергей Труш

    У меня несколько челвоек из близких людей лечились в Благовещенске и победили недуг.. Рецидивов нет уже несколько лет.



    Я думаю недуг недугу рознь



    + много. У местных специалистов в Благовещенске все искали, лечили от всего и бабло все тянули, но рак не ставили, оказался рак, уже поздно было, затянули все сроки своими поисками специалистами верной причины.

    Выяснилось в Москве, когда мужик плюнул на местных и туда жену отвез. Там сказали, что уже поздно и они ничего не смогут сделать, даже денег не стали брать, тоже самое с запросом в Корее, и в Израиле, от денег отказались, сказали местные затянули донельзя и мы не будем с Вас денег брать, так как надежды нет, могли бы и обмануть конечно, чего - нибудь поделать и сказать, что не получилось, но видимо совесть имеется у них.

  • Ирэнио

    Ирэнио
    2 часа назад

    Соболезнования родным...какое горе.......верили, что победил... Царствие небесное....

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Посадите 10-ть семян помидора. Ростки разные. Кроме того. Всё вроде одинаково. Но один не взошёл. Это 10 %. А тут не растение. Вот удар молотком по пальцам - это больно. Вот это действительно боль! Боль!!!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    49 минут назад

    Пока лечился в Корее-его спасли. Как только в Россию приехал- угробили парня. Ни лекарств тебе, ни денег. Земля ему пухом.

  • Рэм

    Рэм
    39 минут назад

    Эх, Макс... А как радовались все вместе, когда узнали, что почти выздоровел. Светлая память...

  • амурские волны

    амурские волны
    23 минуты назад

    vertex

    Darina131

    Сергей Труш

    У меня несколько челвоек из близких людей лечились в Благовещенске и победили недуг.. Рецидивов нет уже несколько лет.



    Я думаю недуг недугу рознь



    + много. У местных специалистов в Благовещенске все искали, лечили от всего и бабло все тянули, но рак не ставили, оказался рак, уже поздно было, затянули все сроки своими поисками специалистами верной причины.

    Выяснилось в Москве, когда мужик плюнул на местных и туда жену отвез. Там сказали, что уже поздно и они ничего не смогут сделать, даже денег не стали брать, тоже самое с запросом в Корее, и в Израиле, от денег отказались, сказали местные затянули донельзя и мы не будем с Вас денег брать, так как надежды нет, могли бы и обмануть конечно, чего - нибудь поделать и сказать, что не получилось, но видимо совесть имеется у них.



    +++ много.

    У моей мамы - рак. У нее нет 1/4 лица. В Благовещенске нет достойного лечения онкологии. Ее дурили, облучали, заставили купить прибор за 10 000 рублей... А была элементарная базелеома под глазом. После "замечательного лечения" в онкологическом диспансере на Октябрьской ( это старая областная больница в Благе), появилась злокачественная опухоль. Пришлось напрячься всем родственникам, чтобы ее спасти. Помогла только Москва и институт Герцена.

    Труш -балабол. Ничего не знает о текущем ужасном состоянии дел в нашей дальневосточной онкологии, а только балаболит.

    Сейчас процесс грануляции раны у мамы завершился. Нет глаза, полщеки, полноса...Но ездим раз в год. За свои... а что делать? Сейчас проще. Я живу уже в Москве.

    Путинщина убивает здравохранение. Уже почти убила. все это знают. И это факт.

    Соболезнование родным...

  • амурские волны

    амурские волны
    14 минут назад

    Lапочка

    Какая несправедливость... 18 лет всего...Соболезнования семье



    У меня подруга -онколог-гематолог в Москве в научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Так там дети со всей России! Умирает 50% ! в РЕГИОНАХ ПОЛНЫЙ ТРЕШ с лечением. Все безграмотно, нет специалистов, оборудования... Таких центров в России всего два!

    А в США в каждом городе! В больших - большие центры. В малых городах - малые! и все работает как часы.

    А у нас Путин Россию с колен поднял... Люди, просыпайтесь от зомбирования первых ТВ каналов!

    Нельзя, чтобы детки умирали. Они должны жить!

  • Гoсподи

    Гoсподи
    14 минут назад

    Волны. Вы давно в Благовещенске были? Или не были? Заодно место своего пребывания и писания на этот форум озвучьте.

    А вообще, гадко всё это. Человек умер. А эта курица все про путинщину вещает.

    Иди навального от зеленки отмывай. В Бразилии.

  • fb_Farid Valitov

    fb_Farid Valitov
    11 минут назад

    В очередной раз приходится повторять, что мировая медицина демонстрирует ошибочный подход к проблеме новообразований. Детский и молодежный рак, как правило, связан с конгеймовскими эмбриональными зачатками у новорожденных. Медицина, вместо того чтобы обнаруживать такие зачатки у младенцев и контролировать активность колоний эмбриональных/раковых клеток, невольно содействуют их росту до статуса опухолей. История болезни Максима, вероятнее всего, развивалась по такому трагичному сценарию. Всему виной является отсутствие этиологии рака (МЭЭР) на вооружении медицины...

  • амурские волны

    амурские волны
    10 минут назад

    Гoсподи

    Волны. Вы давно в Благовещенске были? Или не были? Заодно место своего пребывания и писания на этот форум озвучьте.

    А вообще, гадко всё это. Человек умер. А эта курица все про путинщину вещает.

    Иди навального от зеленки отмывай. В Бразилии.



    ты херню то не пиши... Я написала правду. А она как известно глаза то вам уже выколола. Ну давай съезди в диспансер в Благу. Пофотай там кабинеты. У тебя волосы дыбом встанут от убожества. Я знаю, что я пишу. А ты - одно место лижешь. И будешь за это отвечать...

  • aпчхее

    aпчхее
    7 минут назад

    ты че и тут со своей политотой приперлась?

    у людей горе-она и тут поскакушки устроила

    точно волнушка-...нушка

  • амурские волны

    амурские волны
    5 минут назад

    aпчхее

    ты че и тут со своей политотой приперлась?

    у людей горе-она и тут поскакушки устроила

    точно волнушка-...нушка



    фсееее. Приперлись путинские тролли, и будут вместо реальных разговоров и постов, лить грязь на оппонентов, за то что Путина не любят... Горе то у людей понятное. И причины понятные. А вы что тут понабежали?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 минуты назад

    и грустно и депрессивно. ежедневно от рака умирают сотен людей, а но человечество озабочено другими проблемами, проблемами набивания своих карманов баблом. вот и вся тупиковая ветвь эволиции, а может это и норма для человеков. Родным желаю набраться сил, психологического терпения и жить дальше. Так бывает и это хренова очень

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

После двух выбросов пепла камчатскому вулкану присвоен наивысший код авиационной опасности
Общество

На перекрестке улиц Зейская и Шевченко в Благовещенске не работает светофор
Спорт 2

Благовещенец впервые стал чемпионом России по панкратиону
Происшествия

Иномарка влетела в провал на перекрестке улиц Горького и Шимановского