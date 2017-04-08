Два килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Тамбовского района

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Сообщение о том, что у жителя Тамбовского района могут храниться наркотики, поступило в отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тамбовскому району. Эта информация подтвердилась в ходе проверки.

Полицейские осмотрели постройки во дворе амурчанина 1970 года рождения. В одном из строений они обнаружили мешок с сухой растительной массой от которой исходил характерный запах. Изъятое направили на исследование. Оказалось, в мешке не что иное, как марихуана. Общий вес наркотика превысил два килограмма. Это уже является крупным размером.

По факту незаконного оборота наркотиков следователями возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

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#криминал #происшествия

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Нино Кохреидзе