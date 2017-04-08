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сегодня, 11:26 1

Два килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Тамбовского района

Два килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Тамбовского района
Фото: bgtrk.ru

Сообщение о том, что у жителя Тамбовского района могут храниться наркотики, поступило в отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тамбовскому району. Эта информация подтвердилась в ходе проверки.

Полицейские осмотрели постройки во дворе амурчанина 1970 года рождения. В одном из строений они обнаружили мешок с сухой растительной массой от которой исходил характерный запах. Изъятое направили на исследование. Оказалось, в мешке не что иное, как марихуана. Общий вес наркотика превысил два килограмма. Это уже является крупным размером.

По факту незаконного оборота наркотиков следователями возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Ну вот глупо садить людей за траву, а потом всем государством содержать их, кормить, поить, одевать, перевозить, лечить и так далее и тому подобное, отпустить его, ну или на общественные работы чтоб не повадно было и всего делов-то. А то устроили понимаешь.

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