Пожаров нет, есть нарушители: пожароопасная обстановка в Приамурье

Фото: 04.mchs.gov.ru

13 мая на территории Амурской области не было зафиксировано палов сухой травы или термоточек. За сутки в отношении нарушителей пожарной безопасности инспекторы составили 6 протоколов.

По данным системы дистанционного мониторинга «Амурской авиабазы» на 14 мая первый класс пожарной опасности установлен в шести районах Приамурья: Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском и Михайловском. В14 районах действует второй класс пожарной опасности. Это Благовещенский, Белогорский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Шимановский и Тындинский районы.

Инспекторы надзорной деятельности главного управления МЧС России по Амурской области за минувшие сутки составили 6 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности. С начала пожароопасного периода за нарушения на амурчан уже было составлено 578 протоколов.

В области работает около 300 патрульных групп для предупреждения возникновения природных пожаров и палов, а также выявления нарушителей правил пожарной безопасности.

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Нино Кохреидзе