Аллея мастеров, выступления спортсменов и вокалистов – «Культурный город» 14 мая

Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжается фестиваль «Культурный город». 14 мая на набережной Амура пройдет несколько мероприятий.

В 18:00 начнут работать сразу три площадки. У Триумфальной арки благовещенцев и гостей города ждут мастера декоративно-прикладного искусства. Они представят поделки в рамках выставки-распродажи «Аллея мастеров». Здесь же пройдут показательные выступления спортивных федераций города.

Рядом с ротондой в это же время начнут выступать воспитанники Центральной детской школы искусств Благовещенска. Для зрителей ребята подготовили концертную программу. А в 19:00 школьников сменят участники вокального ансамбля «Казачья песня» и солисты студенческого хора БГПУ.

В районе бронекатера в 18:00 разместится «Читающий бульвар». Открытый читальный зал на набережной городские библиотекари организуют уже четвертый год подряд. Открытый читальный зал – это попытка максимально приблизить библиотеку к читателю. В рамках проекта любой прохожий без правил и условностей может стать посетителем импровизированного читального зала.

О мероприятиях в рамках фестиваля «Культурный город» сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Нино Кохреидзе