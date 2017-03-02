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сегодня, 10:29 0

Северная Корея запустила ракету неподалеку от западного побережья

Северная Корея запустила ракету неподалеку от западного побережья
Фото: rbc.ru

Запуск реактивного снаряда неизвестного происхождения зафиксировали неподалеку от западного побережья Северной Кореи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой. Эта информация сейчас уточняется, происхождение снаряда еще устанавливается. Правительство Японии уже выразило протест Пхеньяну в связи с новым испытанием.

Южнокорейские СМИ уже сообщают, что КНДР произвела запуск ракеты неопределенного типа в районе Кусон в провинции Пхекан-Пукто, расположенном к северо-западу от северокорейской столицы Пхеньяна.

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#военные #Дальний Восток

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