Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:17 0

Амурского тигра Владика выпустят в дикую природу

Амурского тигра Владика выпустят в дикую природу
Фото: deita.ru

Тигра, который прославился своими прогулками по Владивостоку, 15 мая выпустят в дикую природу. Он будет жить с 30 сородичами в национальном парке «Бикин» в Приморье. Об этом сообщает «Российская газета».

В воскресенье 14 мая из Центра реабилитации и реинтродукции Владика на машине отправят в Хабаровский край. В понедельник клетку с тигром на вертолете доставят в национальный парк.

В Центре реабилитации тигр пробыл около семи месяцев. Специалисты считают, что он готов к самостоятельной жизни.

Гуляющего тигра в разных районах Владивостока начали замечать в середине октября прошлого года. За несколько дней тигр стал героем десятков фотографий и видеороликов, попал в выпуски новостей. Отловили тигра рядом с бухтой Шамора.

Просмотров всего: 71

#животные #жизнь #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожаров нет, есть нарушители: пожароопасная обстановка в Приамурье
Общество

Аллея мастеров, выступления спортсменов и вокалистов – «Культурный город» 14 мая
Общество

Перспективы отношений России и Китая обсудят более 200 ученых в БГПУ
Общество 1

На территории детского отделения противотуберкулезного диспансера высадили больше 200 деревьев