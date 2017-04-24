Амурского тигра Владика выпустят в дикую природу

Фото: deita.ru

Тигра, который прославился своими прогулками по Владивостоку, 15 мая выпустят в дикую природу. Он будет жить с 30 сородичами в национальном парке «Бикин» в Приморье. Об этом сообщает «Российская газета».

В воскресенье 14 мая из Центра реабилитации и реинтродукции Владика на машине отправят в Хабаровский край. В понедельник клетку с тигром на вертолете доставят в национальный парк.

В Центре реабилитации тигр пробыл около семи месяцев. Специалисты считают, что он готов к самостоятельной жизни.

Гуляющего тигра в разных районах Владивостока начали замечать в середине октября прошлого года. За несколько дней тигр стал героем десятков фотографий и видеороликов, попал в выпуски новостей. Отловили тигра рядом с бухтой Шамора.

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#животные #жизнь #природа

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Нино Кохреидзе