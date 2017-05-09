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Перспективы отношений России и Китая обсудят более 200 ученых в БГПУ

Перспективы отношений России и Китая обсудят более 200 ученых в БГПУ
Фото: БГПУ

Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» пройдет 22-23 мая в Благовещенском педуниверситете. В седьмой раз Благовещенск примет известных ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Пекина и Харбина.

Научная конференция соберет более 200 участников. Пленарное заседание, работа секций, круглые столы и неформальное общение будут проходить в Благовещенске и Хэйхэ.

Конференция посвящена проблемам развития и взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе. Участники конференции: представители академической и вузовской науки двух стран. На встрече они обменяются мнениями по ключевым проблемам развития и взаимодействия России и Китая. Ученые рассмотрят историю российско-китайских отношений и перспективы в социальной сфере, науке, политике, культуре. Всего будут работать 7 секций.

После 23 мая делегация российских участников поедет в Далянь. Там на базе Северо-Восточного университета финансов и экономики пройдет круглый стол на тему «Россия и Китай: пути экономического и гуманитарного сотрудничества».

Организаторами конференции выступают Благовещенский государственный педагогический университет и Хэйхэский университет, при участии института Конфуция и Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

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#вузы #жизнь #история #Китай #наука #образование

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