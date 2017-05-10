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сегодня, 09:25 0

В Благовещенской сауне выгорело 140 квадратов в зоне отдыха

В Благовещенской сауне выгорело 140 квадратов в зоне отдыха

В районе Плодопитомника в Благовещенске ночью 14 мая горела сауна. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Огонь повредил 140 квадратных метров зоны отдыха.

Сообщение о возгорании поступило в 00:30 в ночь на 14 мая. На место в район Плодопитомника пожарные прибыли через 7 минут и приступили к тушению. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, у огнеборцев ушло 10 минут.

Огонь повредил помещения зоны отдыха сауны на втором этаже на общей площади около 140 квадратных метров. Пострадала отделка фасада на площади около 3 квадратных метров и полностью сгорела электрощитовая, расположенная на трассе. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#отдых #пожары #происшествия

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