В областной филармонии завершился очередной сезон проекта «Живая струна» (фото)

В Амурской областной филармонии 13 мая состоялся последний в этом сезоне концерт исполнителей бардовской песни «Живая струна». Зрители услышали 27 композиций. Этот музыкально-литературный вечер получил название «Калейдоскоп».

На концерте звучали «Где Зея впадает в Амур», «Мы за ценой не постоим», «Там, где клен шумит», «Эхо» и другие. Александр Гуляев протяжно пел магомаевскую «Мелодию», а Александр Бобошко исполнил «Четырнадцать минут до старта».

«Несколько лет назад у московских школьников спросили, кто первыми полетел в космос. Они ответили: американцы. Наша задача объяснять им настоящую историю. Даже первую фразу в песне "заправлены в планшеты космические карты" сегодняшние дети не очень поймут», – сказал Александр Бобошко.

Песня «Четырнадцать минут до старта» известна по другой строчке: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы». В зале, похоже, все знали эту песню наизусть и пели вслед за бардом, а в конце кто-то даже закричал «ура». Владимир Шатковский блестяще читал Эдуарда Асадова. Фёдор Новоселов пел про «Гусеничечку» и про «Ежика резинового с дырочкой в правом боку».

Зрители пританцовывали на своих стульях, смеялись и махали головами в такт. А когда на сцену вышел Иван Зубарев и затянул «Наш дом», публика стала прихлопывать и петь в голос на словах «а вокруг такая тишина, что не снилось нам...»

«В этом сезоне мы перевыполнили план, было аж семь концертов!» – порадовался руководитель проекта Александр Бобошко. А директор филармонии Ольга Смирнова подчеркнула, что «Живая струна» – проект важный и нужный и ему нужно жить дальше. Следующий сезон откроется в октябре 2017 года. Подробнее о концерте можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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Екатерина PL