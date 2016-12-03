Из-за хакерской атаки в регионах не работает система по выдаче водительских прав

Мировые хакерские атаки затронули системы компании РЖД и ГИБДД, об этом пишет РБК. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, работа системы выдачи водительских прав в нескольких регионах России парализована из-за вирусной атаки на компьютеры МВД.

«Система по выдаче прав ГИБДД также подверглась вирусной атаке накануне вечером. Из-за этого не работает система выдачи водительских прав», — сказал источник. Он также добавил, что специалисты решают эту проблему «в ряде регионов». О каких именно регионах идет речь, источник не уточнил.

Не обошел вирус и системы РЖД. Специалисты в настоящее время работают над уничтожением вредоносной программы. На перевозку пассажиров это не повлияло. Об этом сообщил РБК представитель компании. По его словам, на электронные системы компании была совершена вирусная атака.

«Вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты», — рассказал представитель РЖД. Кибератака не повлияла на режим работы железных дорог, подчеркнули в РЖД.

«Благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме», — сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, хакерские атаки с требованиями выкупа 12 мая произошли в ряде стран по всему миру. В России кибератакам подверглись телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», МЧС, МВД. Также хакеры пытались взломать серверы Минздрава, однако ведомству удалось предотвратить атаку. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал и Сбербанк.

В Германии атаке хакеров также подверглись системы железнодорожного оператора Deutsche Bahn. В Великобритании под ударом оказались сервисы больниц. При этом взломщики потребовали выкуп в размере 300 долларов за прекращение кибератак. В «Лаборатории Касперского» сообщили, что хакеры использовали программу-шифровальщик под названием WannaCry. При этом они использовали уязвимость в системе Windows.

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Екатерина PL