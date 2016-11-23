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13мая
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сегодня, 20:44 0

В России могут возобновить производство «Волги»

Группа компаний ГАЗ может возобновить выпуск «Волги», чтобы заполнить нишу автомобилей среднего коммерческого размера. Об этом сообщил представитель совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф, пишет RT.

На данный момент в «Русских машинах» ещё не решили, на базе какой платформы инженеры будут создавать новый автомобиль. В марте Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) заявил о готовности обеспечить государственный заказ многоместных автомобилей, которые будут предназначаться для многодетных семей.

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#производство #транспорт

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