На соревнованиях Dream Team впервые провели «кроссфит-зарубу» между бойцами (фото)

В Благовещенске 13 мая в Grand Arena Ostrova прошли масштабные соревнования по кроссфиту Dream Team–2017. Были как командные состязания, так и индивидуальное первенство между бойцами из клубов единоборств. Соревнования бойцов организаторы назвали «кроссфит-заруба», их организовали впервые за три года проведения Dream Team.

Несколько часов 60 участников из Благовещенска и Хабаровска выясняли, кто из них более физически подготовлен. Всего было 13 команд, в каждой из которых по три человека – два парня и одна девушка. Участникам предстояло выполнить различные комплексы, в одних была важна сила, в других –скорость, в третьих – выносливость. Помимо уже опытных кроссфитеров, в соревнованиях участвовали и новички – те, кто занимается кроссфитом всего месяц.

Среди команд первое место – у команды благовещенского спортивного клуба «Атлет», второе – у команды СК «Юность» из Благовещенска, третье место заняла смешанная команда, в которую входили два парня из областного центра Приамурья и девушка из Хабаровска.

Изюминкой этих соревнований стало проведение первенства между десятью бойцами местных клубов единоборств. Каждый боец выполнял по три комплекса. В итоге лучшим оказался Олег Нагайчук (киокушинкай карате). На втором месте – Сергей Мироненко (муай тай). И на третьем месте –Александр Гринчук (тайский бокс).

Просмотров всего: 240

#спорт

распечатать

Фотогалерея +7

Екатерина PL