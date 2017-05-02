Амурские «субаристы» организовали выставку своих автомобилей (фото)

13 мая на набережной Амура в Благовещенске работала выставка автомобилей Subaru. Ее организовал Subaru Club Amur Region. 8 мая «субаристы» отметили девятилетие своего клуба, к этой дате и была приурочена выставка.

В 16 часов на набережной выстроилось около 20 автомобилей Subaru. Это не только тюнингованные, но и простые машины. Всего в клубе состоят 130 человек. Выставленные автомобили вызывали интерес у прохожих, гуляющих по набережной, хоть их было не так много.

«Погода, конечно, пасмурная, поэтому на набережной мало людей. Но те, что были, проявляли интерес, подходили, смотрели. Особенный восторг от выставки у детей», – рассказала администратор клуба Оксана.

В июле «субаристы» готовятся провести летние соревнования – ралли. В них будут участвовать только автомобили марки Subaru.

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Екатерина PL