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13мая
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сегодня, 17:07 0

На территории детского отделения противотуберкулезного диспансера высадили больше 200 деревьев

На территории детского отделения противотуберкулезного диспансера высадили больше 200 деревьев

На территории детского отделения Амурского областного противотуберкулезного диспансера появился сквер из молодых хвойных саженцев. 12 мая сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, центра ГЗ и ПБ и Амурской авиабазы, студенты факультета природопользования ДальГАУ высадили более 200 молодых деревцев сосны, ели и пихты под окнами медицинского учреждения.

Два месяца назад председатель правления Амурского областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» Елизавета Москалец обратилась в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области с просьбой помочь посадить деревья для детей, находящихся на лечении в туберкулезном диспансере. На просьбу амурчанки сразу откликнулись, и на следующий день на место предполагаемой посадки выехали специалисты. Были проведены необходимые планировка и замеры.

12 мая шел дождь, но специалисты Благовещенского лесхоза утверждают, что лучшая погода при посадке деревьев – ненастная. Это позволит молодым саженцам хорошо прижиться на новом месте, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#дети #природа

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