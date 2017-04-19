На территории детского отделения противотуберкулезного диспансера высадили больше 200 деревьев

На территории детского отделения Амурского областного противотуберкулезного диспансера появился сквер из молодых хвойных саженцев. 12 мая сотрудники министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, центра ГЗ и ПБ и Амурской авиабазы, студенты факультета природопользования ДальГАУ высадили более 200 молодых деревцев сосны, ели и пихты под окнами медицинского учреждения.

Два месяца назад председатель правления Амурского областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» Елизавета Москалец обратилась в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области с просьбой помочь посадить деревья для детей, находящихся на лечении в туберкулезном диспансере. На просьбу амурчанки сразу откликнулись, и на следующий день на место предполагаемой посадки выехали специалисты. Были проведены необходимые планировка и замеры.

12 мая шел дождь, но специалисты Благовещенского лесхоза утверждают, что лучшая погода при посадке деревьев – ненастная. Это позволит молодым саженцам хорошо прижиться на новом месте, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Екатерина PL