Россиянам будут возмещать траты на лекарства

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Людям, которые тратят на жизненно важные лекарства более 10 процентов своего дохода, могут начать компенсировать часть этих расходов. В Госдуму внесен законопроект, в котором предусмотрены такие субсидии из региональных бюджетов на приобретение лекарственных препаратов по назначению врачей или фельдшеров, пишет «Российская газета».

Документ определяет, если доход человека выше прожиточного минимума, то на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) он должен тратить не более 10 процентов своих средств, все остальное компенсирует государство. Если его доход ниже прожиточного минимума, то и допустимый расход на препараты будет определен меньше 10 процентов, а соответственно, сумма компенсации должна быть больше.

«Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также в ней сообщается, что цены на лекарства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150 процентов.

Законопроект призван помочь людям, оказавшимся в критической ситуации из-за того, что вынуждены тратить большие деньги на лекарства из списка ЖНВЛС, несмотря на то, что государство регулирует цены на них.

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#жизнь

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Екатерина PL