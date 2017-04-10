Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:40 5

Россиянам будут возмещать траты на лекарства

Россиянам будут возмещать траты на лекарства
Фото: KrasnodarMedia

Людям, которые тратят на жизненно важные лекарства более 10 процентов своего дохода, могут начать компенсировать часть этих расходов. В Госдуму внесен законопроект, в котором предусмотрены такие субсидии из региональных бюджетов на приобретение лекарственных препаратов по назначению врачей или фельдшеров, пишет «Российская газета».

Документ определяет, если доход человека выше прожиточного минимума, то на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) он должен тратить не более 10 процентов своих средств, все остальное компенсирует государство. Если его доход ниже прожиточного минимума, то и допустимый расход на препараты будет определен меньше 10 процентов, а соответственно, сумма компенсации должна быть больше.

«Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также в ней сообщается, что цены на лекарства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150 процентов.

Законопроект призван помочь людям, оказавшимся в критической ситуации из-за того, что вынуждены тратить большие деньги на лекарства из списка ЖНВЛС, несмотря на то, что государство регулирует цены на них.

Просмотров всего: 442

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Рэм

    Рэм
    1 час назад

    Где же региональные бюджеты деньги будут брать на все эти инициативы?

  • full

    full
    48 минут назад

    А где оговорка, что компенсацию дадут только за отечественные лекарства? Или что то изменилось?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    48 минут назад

    Нам на салюты и праздники не хватает, ОКЦ на глазах нищает а вы про лекарства на халяву. Поднять пенсионный до 80 лет, всех в трудовые лагеря, работать за еду, зарплаты убрать, везде портреты Путина!

  • full

    full
    45 минут назад

    artur-cyrybko

    Нам на салюты и праздники не хватает, ОКЦ на глазах нищает а вы про лекарства на халяву. Поднять пенсионный до 80 лет, всех в трудовые лагеря, работать за еду, зарплаты убрать, везде портреты Путина!



    Не торопися. Будет. Все будет.

  • OT

    OT
    55 секунд назад

    Все равно это туфта.

    На кой ждать возмещения, если сейчас в данный момент какого-то рубля не хватает рассчитаться.

    Пиар.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Добромаркет» в Благовещенске перенесли из-за непогоды

сегодня, 15:21
Общество

В Благовещенске на экофестивале можно будет обменять макулатуру на скворечник
Общество 1

Амурчане будут получать пенсию на карту «Мир»
Общество 141

Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году