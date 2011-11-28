Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

«Добромаркет» в Благовещенске перенесли из-за непогоды

Погода внесла коррективы в планы организаторов «Добромаркета». Городское благотворительное мероприятие в помощь маленькой Даше Сибилевой должно было пройти 13 мая с 16:00 до 20:00. Но из-за дождей акцию решено перенести на следующую субботу, 20 мая.

Мероприятие пройдет также на набережной Амура в районе ротонды. На «Добромаркете» соберутся около 20 благовещенских мастеров hand made разных направлений – художники, мастера вязания, дизайнеры одежды, украшений, аксессуаров, игрушек.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы творческие номера: эстрадные, цирковые и другие. Каждый желающий сможет сделать фото с выставочными собаками школы Top-Dogs, а также купить шарик с надписью: «Я помог Даше». Для детей будет работать аквагример. Также запланированы розыгрыши, подарки, конкурсы и многое другое.

Средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на лечение маленькой Даши Сибилевой, полуторагодовалой девочки с диагнозами: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития.

Просмотров всего: 299

#дети #жизнь #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На территории детского отделения противотуберкулезного диспансера высадили больше 200 деревьев
Общество 4

Россиянам будут возмещать траты на лекарства
Общество

Благовещенцы сдавали кровь, измеряли содержание жира в организме и сдавали тест на СПИД
Общество

В Благовещенске на экофестивале можно будет обменять макулатуру на скворечник