«Добромаркет» в Благовещенске перенесли из-за непогоды

Погода внесла коррективы в планы организаторов «Добромаркета». Городское благотворительное мероприятие в помощь маленькой Даше Сибилевой должно было пройти 13 мая с 16:00 до 20:00. Но из-за дождей акцию решено перенести на следующую субботу, 20 мая.

Мероприятие пройдет также на набережной Амура в районе ротонды. На «Добромаркете» соберутся около 20 благовещенских мастеров hand made разных направлений – художники, мастера вязания, дизайнеры одежды, украшений, аксессуаров, игрушек.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы творческие номера: эстрадные, цирковые и другие. Каждый желающий сможет сделать фото с выставочными собаками школы Top-Dogs, а также купить шарик с надписью: «Я помог Даше». Для детей будет работать аквагример. Также запланированы розыгрыши, подарки, конкурсы и многое другое.

Средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на лечение маленькой Даши Сибилевой, полуторагодовалой девочки с диагнозами: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного развития.

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Екатерина PL