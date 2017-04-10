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Автомобилисты Селемджинского района утопают в грязи на трассе

Автомобилисты Селемджинского района утопают в грязи на трассе

Жители Селемджинского района жалуются на качество дороги от Февральска до Стойбы. Один из автомобилистов прислал в редакцию Амур.инфо фотографии трассы, где периодически застревают автомобили. По этому участку тяжело проехать не только легковушкам, но и большегрузам.

«Я постоянно по этой дороге езжу. Зимой благодаря снегу все было хорошо, весной снег сошел, и по трассе стало невозможно проехать. От Февральска до селемджинского моста еще более или менее, а от моста до Стойбы дорога вся в промоинах, канавах, сменяющихся бездорожьем. Никто этот участок не грейдирует, не приводит в нормальное состояние. Машины просто убиваются», – рассказал житель Селемджинского района.

Накануне на трассе застряли два автомобиля. Ночью в плену у бездорожья оказался легковой автомобиль, водителю пришлось ждать помощи до утра. Днем в грязи увяз большегруз, его пришлось вытягивать трактором.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и строительства области. Там сообщили, что на данный момент дорога не находится в оперативном управлении ГКУ «Амурупрадор». В 2012 году региональное министерство заключило с ООО «Албынский рудник» и ООО «Маломырский рудник» концессионное соглашение в отношении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Введеновка – Февральск – Экимчан», участок 303-495 километры, сроком на 8 лет.

«Участок дороги используется компаниями в целях производственной необходимости, для эффективного ведения бизнеса. Вступая в концессионные права по отношению к этому участку дороги, рудниковая компания реконструировала арендуемый объект, по техническим параметрам дорога стала соответствовать 4 категории, за исключением отдельных мостовых сооружений. Далее в соответствии с соглашением концессионер в течение 8 лет эксплуатирует автомобильную дорогу, а также за свой счет содержит, производит текущий и капитальный ремонт, по окончании срока аренды приводит в нормативное состояние автомобильную дорогу», – сообщили в министерстве.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что министерство транспорта и строительства Амурской области не может принять участие в содержании этого участка дороги, так как это будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств.

«Дорожная ситуация в данный момент сложная, но она не критичная, усугубляют её, конечно, и климатические особенности нашего района, и погодные условия – череда дождливых дней, транспортное сообщение в данный момент сохранено, но затруднено. Совместно с ГИБДД мы направили обращение с предписанием концессионеру автомобильной дороги и обслуживающей компании этого участка ОО "Транзит" о незамедлительном принятии мер по выполнению обязательств концессионного соглашения и привести автомобильную дорогу в состояние, отвечающее нормативным требованиям и безопасности участников дорожного движения», – прокомментировал дорожную ситуацию глава Селемджинского района Сергей Капшук.

Министерство транспорта и строительства Амурской области и глава Селемджинского района ситуацию держат на контроле.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Чисто по Медведевски изложенно : -Вы там крепитесь и уж как нибудь сами разбирайтесь с дорогами и медведями .

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Нужно с такими притензиями обращаться раньше! Видите плохую дорогу- пишите жалобу, а не ждите пока уточните в грязи!

  • Алекsей

    Алекsей
    49 минут назад

    Это дороги? В бане не скажите, тазиками закидают!

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