Благовещенцы сдавали кровь, измеряли содержание жира в организме и сдавали тест на СПИД

В Благовещенске 13 мая с 09:00 до 13:00 прошла ежегодная акция «Радуга здоровья». В холле второго и первого этажей ОКЦ расположились несколько тематических площадок. Наибольшей популярностью пользовались площадки, где горожанам предлагали сдавать кровь, провериться на СПИД, измерить содержание жира в организме, а также измерить силу кистей рук.

В акции приняли участие 140 человек, это на 20 человек больше, чем в прошлом году, рассказал начальник городского отдела по делам молодежи Юрий Васильев. На мероприятии работали несколько площадок, в которых были задействованы студенты АГМА и медколледжа.

Традиционно популярной была мобильная станция переливания крови. Кровь вместе со всеми сдал начальник управления по физической культуре и делам молодежи Дмитрий Кутека, а также сотрудники управления. Помимо этого, горожане могли сделать флюорографию, пройти скрининг и антропометрические исследования (измерение глюкозы крови, группа крови, артериальное давление, уровень холестерина крови). Кроме того, на месте присутствующих консультировали врачи по ЗОЖ и врачи-офтальмологи.

Работала площадка Центра профилактики и центра СПИД, любой желающий могу сдать кровь на СПИД и узнать результат через 10 минут.

«Впервые в этом году у нас работала площадка Роспотребнадзора. Сотрудники управления раздавали всем информационные листовки и рассказывали о клещах и мерах профилактики. Также они организовали выставку, на ней были представлены паразиты, живущие в теле человека», – рассказал начальник городского отдела по делам молодежи Юрий Васильев.

Также в рамках акции состоялся розыгрыш: первые 10 человек, которые прошли площадки, получили билеты на полуфинал Амурской лиги КВН Союз. Следующие 10 человек получили футболки с эмблемой города Благовещенска.

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Екатерина PL