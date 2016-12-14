«Вход запрешон»: жителям Зейского района не дают проехать к реке

Фото: www.zvportal.ru

Жители Зейского района возмутились тем, что им перекрыли проезд к берегу реки Зеи. В редакцию газеты «Зейский вестник» обратился один из местных жителей. Он сообщил, что при попытке проехать к реке он наткнулся на бетонную плиту с надписью «Вход запрешон», перегородившую дорогу, .

«В воскресные дни поехали с женой в устье реки Пикан. Заезд с автотрассы оказался перегороженным бетонными блоками, на одном из которых было написано «вход запрешон». Доехали до реки Алгачан и вдоль неё добрались до берега Зеи. Когда возвращались, встретили джип. Водитель посигналил нам фарами, мы остановились. Вышедший из машины мужчина кавказской внешности вежливо поздоровался и попросил нас в эти места больше не ездить», – рассказал Алексей Данилов.

В ходе разговора с мужчина сообщил, что земли, где проезжали жители, принадлежат ему. Он перегородил один заезд и намерен перегородить другой. «Из беседы я понял, что это новый владелец КСК "Пикан". У него неизвестные убили лошадь, и потому он закрывает все проезды, к тому же в планах нового землевладельца разработка пахотных земель, а ему на его полях посторонние не нужны. Понимаю, что владелец переживает за своих лошадей, а если займётся земледелием, то будет переживать и за свой урожай, но на каких основаниях он перекрывает дороги общего пользования? Ведь он препятствует проезду жителей города и района к местам отдыха – водоёмам. Законно ли это?» – возмутился житель Зейского района.

В администрации Зейского района сообщили, что они не уполномочены давать правовую оценку действиям арендатора земель по вопросу проезда по подъездному пути к устью реки Пикан через эти земли.

А также добавили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Земельного кодекса РФ арендаторы земельных участков осуществляют те же права на них, что и собственники. Согласно статье 262 Гражданского кодекса, граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом явно не обозначил, что вход без разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собственнику.

«По словам упомянутого арендатора, его земельные участки захламляются мусором людьми, выезжающими к месту отдыха на речку Пикан. Кроме того, неустановленными лицами была убита лошадь, принадлежавшая арендатору. Всё это явилось причиной ограничения проезда через арендуемые им земельные участки. Упомянутые подъездные пути не являются автомобильными дорогами общего пользования, которые могут находиться в собственности муниципального образования. В настоящее время ведутся кадастровые работы по уточнению границ земельных участков, после завершения которых доступ населения к устью речки Пикан будет обеспечен», – сообщили в администрации района.

Аналогичный ответ был получен и из прокуратуры Зейского района, в котором говорится, что «арендатором действующее законодательство не нарушено».

Просмотров всего: 495

#закон #транспорт

распечатать

Екатерина PL