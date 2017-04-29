В Райчихинске предотвратили срыв отопительного сезона

Прокуратура Райчихинска в результате проверки установила, что компании «Амурэнергосбыт» и «Амурские электрические сети» из-за задолженности «Амурской угольной компании» за поставки электроэнергии планировали 4 мая отключить две котельные в поселке Новорайчихинск – «Агромех» и «Кирзавод».

Горячее водоснабжение и теплоснабжение от этих котельных получают жители 28 многоквартирных домов Новорайчихинска, а также три социально значимых объекта: детский сад № 11, СОШ № 12 и Новорайчихинский детский дом. Отключение котельных от электроэнергии повлекло бы прекращение подачи горячей воды и тепла, срыв отопительного сезона, а также нарушение прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг.

Прокурор Райчихинска 3 мая направил исковое заявление в Райчихинский городской суд о запрете энергоснабжающим организациям ограничивать подачу электроэнергии на котельные города.

В этот же день суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Определение городского суда было обращено к немедленному исполнению.

3 мая решения суда и исполнительные листы о запрете отключать котельные Райчихинска от энергоснабжения незамедлительно были направлены на принудительное исполнение в специализированный отдел службы судебных приставов по Амурской области и возбуждены исполнительные производства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования было предотвращено нарушение прав потребителей и срыв отопительного сезона. Решение суда исполнено. Котельные работают в штатном режиме.

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#ЖКХ #закон #Райчихинск

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Екатерина PL