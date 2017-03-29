В Благовещенске на экофестивале можно будет обменять макулатуру на скворечник

Фото: www.livemaster.ru

28 мая в благовещенском Первомайском парке пройдет экологический фестиваль «Журавли». В рамках мероприятия можно будет обменять макулатуру на скворечник. Также на фестивале покажут фильм об амурских журавлях.

Фестиваль «Журавли» – это мероприятие, направленное на пропаганду бережного отношения к окружающей среде, экологического просвещения и воспитания среди жителей города Благовещенска.

На фестивале покажут фильм об амурских журавлях амурского режиссера Анатолия Исаева, проведут лекцию по урбанистике, организуют вобла-маркет, на котором представят экологическую продукцию местных производителей, а также товары российского производства. Будет оборудована точка сбора макулатуры – в зависимости от объема сданной макулатуры горожане получат в подарок авторскую открытку, скворечник или значок участника фестиваля.

Помимо этого, в парке оборудуют точку сбора пластика, взамен пластиковых бутылок или пакетов участники получат сладости. Также проведут мастер-класс по оригами и установят стенд «Птицы Первомайского парка».

А осенью в районе Тайваня фестиваль продолжится. Организаторы снова сделают точку сбора макулатуры и точку сбора пластика. Кроме того, будут высажены деревья.

Организаторы мероприятия – ООС «Кузнечный» и Центр прикладной урбанистики в Благовещенске. Фестиваль проводится при поддержке администрации города Благовещенска на средства муниципального гранта.

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#жизнь #природа

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Екатерина PL