Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

В Благовещенске на экофестивале можно будет обменять макулатуру на скворечник

В Благовещенске на экофестивале можно будет обменять макулатуру на скворечник
Фото: www.livemaster.ru

28 мая в благовещенском Первомайском парке пройдет экологический фестиваль «Журавли». В рамках мероприятия можно будет обменять макулатуру на скворечник. Также на фестивале покажут фильм об амурских журавлях.

Фестиваль «Журавли» – это мероприятие, направленное на пропаганду бережного отношения к окружающей среде, экологического просвещения и воспитания среди жителей города Благовещенска.

На фестивале покажут фильм об амурских журавлях амурского режиссера Анатолия Исаева, проведут лекцию по урбанистике, организуют вобла-маркет, на котором представят экологическую продукцию местных производителей, а также товары российского производства. Будет оборудована точка сбора макулатуры – в зависимости от объема сданной макулатуры горожане получат в подарок авторскую открытку, скворечник или значок участника фестиваля.

Помимо этого, в парке оборудуют точку сбора пластика, взамен пластиковых бутылок или пакетов участники получат сладости. Также проведут мастер-класс по оригами и установят стенд «Птицы Первомайского парка».

А осенью в районе Тайваня фестиваль продолжится. Организаторы снова сделают точку сбора макулатуры и точку сбора пластика. Кроме того, будут высажены деревья.

Организаторы мероприятия – ООС «Кузнечный» и Центр прикладной урбанистики в Благовещенске. Фестиваль проводится при поддержке администрации города Благовещенска на средства муниципального гранта.

Просмотров всего: 152

#жизнь #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурчане будут получать пенсию на карту «Мир»
Общество 131

Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году
Общество 7

Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать
Общество 3

Ролик о глухонемых спортсменах, снятый оператором «Альфа-канала», победил в конкурсе социальной рекламы