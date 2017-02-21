С 13 мая в России повышается розничная цена на водку

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Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая повышается на 7,9 % – до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, следует из приказа Минфина РФ. Приказ был опубликован на портале 2 мая, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, пишет РИА Новости.

Закупочная цена водки у производителя повышается при этом на 4,8 %, до 173 рублей за поллитровую бутылку с текущих 165 рублей, а оптовая – на 2,3 %, до 178 рублей со 174 рублей.

Кроме того, с 13 мая повышаются и минимальные цены на коньяк. Минимальная розничная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 литра увеличивается на 15,2 % – до 371 рубля, отпускная цена у производителя – на 25,6 %, до 314 рублей, оптовая – на 23,3 %, до 323 рублей.

Необходимость повышения минимальных цен на водку, коньяк и ликероводочные изделия Минфин объяснял ростом ставок акциза на алкоголь, тарифов на электроэнергию, а также увеличением производственных затрат, включая зарплаты, ставки аренды, расходов на рекламные акции, и налогов.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в марте говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку. Алгоритм должен учитывать величину акциза, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена.

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Екатерина PL