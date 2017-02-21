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13мая
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сегодня, 11:07 13

С 13 мая в России повышается розничная цена на водку

С 13 мая в России повышается розничная цена на водку
Фото: www.vesti.ru

Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая повышается на 7,9 % – до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, следует из приказа Минфина РФ. Приказ был опубликован на портале 2 мая, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, пишет РИА Новости.

Закупочная цена водки у производителя повышается при этом на 4,8 %, до 173 рублей за поллитровую бутылку с текущих 165 рублей, а оптовая – на 2,3 %, до 178 рублей со 174 рублей.

Кроме того, с 13 мая повышаются и минимальные цены на коньяк. Минимальная розничная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 литра увеличивается на 15,2 % – до 371 рубля, отпускная цена у производителя – на 25,6 %, до 314 рублей, оптовая – на 23,3 %, до 323 рублей.

Необходимость повышения минимальных цен на водку, коньяк и ликероводочные изделия Минфин объяснял ростом ставок акциза на алкоголь, тарифов на электроэнергию, а также увеличением производственных затрат, включая зарплаты, ставки аренды, расходов на рекламные акции, и налогов.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в марте говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку. Алгоритм должен учитывать величину акциза, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена.

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#торговля #цены

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Пора покупать ректификационную колонну, сиречь самогонный аппарат. Хотя мне он и не нужен.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Эх, Генрих, старый бультерьер, вон седые усы топорщатся, а все такой же наивный как когда-то был щенком . Да не дураки там на верху, которые манипулируют ценами на всё, тарифами, индульгенциями итд.

    Народишко массово кинется затариваться самог.аппаратами. Начнет с небывалым духовным подъемом гнать эту самую чистую как слеза... и тут по дворам и подворьям пойдут молодцы типа судеб.приставов, ну такие парни с широкими мордами пардон лицами, начнут составлять акты, начнется очередное мздоимство... всех занесут в госреестр кого посодют, кого обштрафуют, ну ты же помнишь как это делалось

    А тут и государев указ подоспеет на предмет справедливого налогообложения умельцев от самогоноварения.

    Ташта... Россия... куды не кинь - кругом клин

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Абрамов и Зимин негодуют

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Ну, это ты, брат, хватил. Наше правительство на многоходовые комбинации неспособно - дальше своего носа не видят. Думают, что если взвинтить цены на "пойло", то и денег в казну будет капать больше. Наивные до идиотизма. Точно такими же методами за трезвый образ жизни боролись.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Генрих VI

    Ну, это ты, брат, хватил. Наше правительство на многоходовые комбинации неспособно - дальше своего носа не видят. Думают, что если взвинтить цены на "пойло", то и денег в казну будет капать больше. Наивные до идиотизма. Точно такими же методами за трезвый образ жизни боролись.



    Генрих! Да им важен сам процесс, типа борьбы нанайских мальчиков, неужто не понимаешь? Ихняя казна и так забита по самое больше некуда. А на ту, о которой ты говоришь им пох.

    Вот и идут эти игры в "Мафию"

  • Знаток28

    Знаток28
    57 минут назад

    Не достаточно тот который "ЗА НАС" интересы свои в гос думе лоббирует

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    49 минут назад

    А то там свои интересы лобирует?.. нука, поведай, троль мне интересно стало прям.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    СаняCh

    Абрамов и Зимин негодуют



    вот же тупой МГЕРОвский бот :)) Абрамов тут причём?... Кстати, депутат городской Думы, Юрий Грошев тот самый, который пользуется услугами ботов для популяризации своей страницы, что Вам нарассказал на встрече полезного?.. Рассказал как они УБИВАЮТ бизнес, мм? Скажи, а куда он нацелился?.. В правительство поди перевода ждёт?..

  • Asom

    Asom
    31 минута назад

    А чо Абгашам негодовать? Они при любом раскладе своего не упустят. Помимо легальной водки ведь можно торговать и многим другим...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    А Абрамов то причём вообще?..

  • Asom

    Asom
    26 минут назад

    Так известно же, что сей господин изгваздал себя продажей бухины амурчанам.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    19 минут назад

    Он торговал (торгует?) только качественной алкашкой. В этом вся забота об нас! Он же за нас!!!

  • Asom

    Asom
    5 минут назад

    Аа, ну тогда ладно. Качественная алкашка - она ведь лучше, чем некачественная. А то выпил палёной водки - и помер. А если водка хорошая, то можно долгие годы спускать на неё зарплату и пенсию стариков-родителей, подворовывать ради очередной чекушки, клянчить на опохмел на перекрёстках... В общем, и прибыль достойная, и народ счастлив.

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