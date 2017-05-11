В ТОР «Белогорск» хлебопекарный цех превысил производительность на 140 тонн

Компания по выпечке хлебобулочных изделий, входящая в ТОР «Белогорск», превысила свою производительность более чем на сто тонн. В территорию опережающего развития хлебопекарный цех зашёл в 2015 году. На предприятии делают кондитерские изделия и выпекают различные сорта хлеба.

Кондитерские изделия и хлеб этого производителя уже год поступают в белогорские магазины и на прилавки в Еврейской автономной области. При этом в хлебопекарне постоянно расширяют ассортимент. Работники, например, придумывают новые сорта хлеба, добавляя в них различные добавки, чтобы задержаться на рынке и полюбиться покупателям.

«Ну самое главное – новый вид продукции – это хала. Она с разнообразными начинками: банан, молоко, творог, шоколад, повидло. Это самая новая у нас продукция, которая пользуется спросом», – рассказала заведующая производством ООО «Белхлеб» Нелли Унру.

В территорию опережающего развития хлебопекарный цех зашёл в 2015 году. Изначально рассчитывали производить 490 тонн продукции в год. В прошлом году предприятие превысило эти показатели, выпустив почти 630 тонн различных изделий. Набирать обороты помогает современное оборудование.

«У нас есть расстоечная камера, в которой продукция поднимается, подходит, приобретает объём. Затем она поступает в печь. Сейчас тут находятся пироги», – сказала Нелли Унру.

Перед тем, как оснастить хлебобулочный цех по последнему слову техники, его отремонтировали, потратив 13 миллионов рублей собственных средств. На обновлённых 360 квадратах устанавливают автоматизированную мукосейку. А вот тестомес уже активно используют в работе.

«Преимущество в том, что он работает в трёх плоскостях, взбивает тесто, обогащает его кислородом, что позволяет минимизировать дрожжи. То есть увеличить влажность изделия, что впоследствии приводит к прибыли», – отметила заместитель директора ООО «Белхлеб» Марина Дерябина.

Чтобы открыть предприятие, в него вложили 17,5 миллионов рублей. Став резидентом ТОР, за год работы хлебопекарня сэкономила полтора миллиона рублей на налогах. Эти деньги направили на развитие производства.

«Около 20 % мы сэкономили денежных средств. Это большой плюс в налогообложении, за счёт этого мы часть себестоимости отнесли к изделиям, то есть мы более конкурентны стали по цене. За счёт этого мы приобрели оборудование. Оно облегчает труд и улучшает качество продукта, это большой плюс», – поделилась Марина Дерябина.

Плюсы есть и для жителей Белогорска. Хлебопекарня дала дополнительные 15 рабочих мест. В выигрыше остался и сам цех-резидент ТОР.

«Прежде всего мы имеем льготы на прибыль, льготы по отчисления на заработную плату. Мы пытаемся взять льготы на землю, но у нас пока не получается», – рассказал директор ООО «Белхлеб» Сергей Соколов.

Зато получается привлекать потребителей. В цехе проводят экскурсии для детей, где они могут попробовать хлебобулочные изделия с пылу с жару и посмотреть на их производство.

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#Белогорск #производство

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Екатерина PL