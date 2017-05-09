В Амурской области за минувшие сутки тушили один пал

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрирован и потушен один пал сухой растительности в Сковородинском районе. В тушении были задействованы шесть человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, одна единица техники.

Термических точек за прошедшие сутки на территории области не зарегистрировано. На 13 мая второй класс пожарной опасности установлен в четырех районах Приамурья: Ромненском, Зейском, Тындинском и в Селемджинском. В 16 районах установлен третий класс пожарной опасности: Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Ивановском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Сковородинском, Серышевском, Тамбовском и в Шимановском районах.

12 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области составлено четыре протокола об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности (с начала пожароопасного периода – 572 протокола).

За прошедшие сутки для предупреждения возникновения природных пожаров и палов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности была задействована 281 патрульная группа, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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Екатерина PL